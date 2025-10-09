Россиянина задушили веревкой и утопили с кирпичами в реке

В Ставропольском крае двое местных жителей жестоко расправились со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 1 октября обвиняемые поссорились с товарищем на одной из улиц станицы Расшеватской. Они избили его и удушили веревкой. Затем нападавшие утопили тело в реке, придавив кирпичами.

Правоохранители уже задержали россиян. Они арестованы.

