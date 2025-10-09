Силовые структуры
13:13, 9 октября 2025Силовые структуры

Россиянина задушили веревкой и утопили с кирпичами в реке

В Ставрополье мужчины задушили знакомого веревкой и утопили с кирпичами в реке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае двое местных жителей жестоко расправились со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 1 октября обвиняемые поссорились с товарищем на одной из улиц станицы Расшеватской. Они избили его и удушили веревкой. Затем нападавшие утопили тело в реке, придавив кирпичами.

Правоохранители уже задержали россиян. Они арестованы.

Ранее стало известно, что в Свердловской области следователи завершили расследование дела против 20-летней местной жительницы, расправившейся с двухмесячной дочерью из-за плача.

    Все новости