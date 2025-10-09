Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

Жительница Забайкальского края два года получала пенсию за дядю после его смерти. Об этом сообщает сетевое издание «Чита онлайн» в Telegram.

Выплаты после смерти родственника россиянка получала с октября 2021 года по февраль 2024-го. За это время ей было выплачено свыше полумиллиона рублей.

Причиной этому стало то, что женщина не сообщила о смерти дяди в Социальный фонд. Когда ее деяния были раскрыты, они были квалифицированы как кража с банковского счета. Суд признал жительницу Забайкалья виновной и назначил ей штраф 240 тысяч рублей. Также ей придется вернуть все полученные незаконным путем деньги.

Ранее Конституционный суд России признал за зачатыми с помощью процедуры ЭКО детьми право на получение выплат по потере кормильца. Такое решение было принято в результате рассмотрения ситуации, в которой оказалась жительница Петербурга. Дети появились на свет по истечение предусмотренного законодательством срока в 300 дней, и суды отказали россиянке в выплатах.