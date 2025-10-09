Российские солдаты показали найденный в пакете с останками бойца ВСУ под Курском предмет

Российские военнослужащие показали предмет, найденный с останками солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Фотографии разместил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с бойцами группировки войск «Север».

На снимках видно завернутое в черный пакет истлевшее тело, а также находившийся с ним жетон, на котором указаны личные данные украинского солдата. Как следует из этой информации, останки принадлежат Виталию Тиме.

В посте подчеркивается, что тело направят на хранение до момента, пока его не заберет украинская сторона.

Ранее в Курской области нашли останки бойца ВСУ без головы. Личность украинского военного удалось установить по жетону. Им оказался Владимир Кондратюк 1977 года рождения.