Российский боец рассказал об украинских минах в бронежилетах

Боец Дамбо: ВСУ минируют сумки и бронежилеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливают взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы. Об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного дрона, группировки войск «Восток» с позывным Дамбо.

В том числе украинские военные минируют сумки и бронежилеты. «Патроны напичкивают тротилом», — добавил собеседник агентства. Российский боец подчеркнул, что такие методы противника представляют особую опасность.

Ранее оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель сообщил, что украинские военные начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты IQOS. Подобные мины, по его словам, особенно опасны для мирных жителей и военнослужащих, поскольку выглядят как безобидные предметы, а ВСУ минируют, разбрасывая множество их по земле.

