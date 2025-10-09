Россия
Российский боец СВО рассказал о сдающих позиции сослуживцев солдатах ВСУ

ТАСС: В Нововасилевском бойцы ВСУ сдавали российским военным позиции сослуживцев
Елена Торубарова
Фото: Stringer / Reuters

При боях за Нововасилевское в Запорожской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдавали российским военным позиции своих сослуживцев. Об этом рассказал штурмовик 394-го полка группировки войск «Восток» с позывным Скар, передает ТАСС.

Один из таких случаев произошел в населенном пункте, когда он с сослуживцами наткнулся на двух украинских часовых. По его словам, они добровольно сдались в плен и сами показали, где находятся позиции ВСУ.

«Взяли двух часовых в плен. Нам они добровольно и очень быстро доложили, что в подвале около двух групп», — отметил Скар.

По его словам, в числе сдавшихся солдат ВСУ большинство — возрастные люди.

Ранее сообщалось о бегстве командования батальона ВСУ на краснолиманском направлении. С ними была потеряна связь.

