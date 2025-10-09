Наука и техника
14:58, 9 октября 2025

Российский «Домовой» за раз обнаружит десятки дронов

«Мобил-груп»: Комплекс защиты «Домовой» за раз обнаружит десятки дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российский комплекс антидроновой защиты «Домовой» за раз может обнаружить и уничтожить десятки беспилотников. Об этом со ссылкой на представителя компании «Мобил-груп» сообщает ТАСС.

«Новизна комплекса в том, что он работает не только на обнаружение, но и на уничтожение дронов-нарушителей дронами-перехватчиками. С большим количеством беспилотников ни один человек без помощи автоматической системы не справится», — заявили в компании в ходе форума «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем».

По данным компании, новый комплекс обнаруживает вражеские дроны при помощи акустической, оптической, тепловизионной и радиолокационной станций, после чего полученные данные обрабатываются нейросетью.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что представил дроны, высокоточное оружие и антидроновый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» военным экспертам по вопросам противовоздушной обороны из стран-участниц СНГ.

В августе издание Military Watch Magazine заметило, что Служба безопасности президента России использует новое запускаемое с руки оружие для борьбы с дронами.

