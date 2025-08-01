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06:27, 1 августа 2025Наука и техника

На Западе рассказали о новом оружии охраны Путина

MWM: СБ президента России использует новое оружие для борьбы с дронами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Служба безопасности (СБ) президента России использует новое запускаемое с руки оружие для борьбы с дронами, утверждает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Личная охрана президента России Владимира Путина была замечена с новым классом оружия против беспилотников, сопровождая его. Сообщается, что один из офицеров пытался скрыть неизвестную, но весьма заметную новую систему от общественности во время визита [главы государства] в Санкт-Петербург, хотя ее размеры затрудняли сделать это», — говорится в публикации.

Издание пишет, что оружие, вероятно, представляет собой перехватчик дронов с четырехмоторной крестовой конфигурацией и двухсенсорной системой наведения, которое на начальном этапе наводится вручную, а затем задействует тепловизионную и оптическую головку самонаведения, позволяющую автономно поразить цель.

Издание отмечает, что усиление охраны могло произойти, в частности, после майской поездки главы государства в Курскую область, на территорию которой после приезда президента безуспешно пытались прорваться Вооруженные силы Украины.

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В публикации отмечается, что над подобным оружием работает госкорпорация «Ростех». Также похожими антидроновыми системами располагает китайская сторона.

Ранее ТАСС в компании-разработчике LazerBuzz сообщили, что российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находящуюся от установки на расстоянии 100 метров.

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