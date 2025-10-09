Стали известны подробности выбора лауреата Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира 2025 года еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. Об этом заявил представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм, сообщает AFP.

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник», — сказал он.

По словам Осхайма, Нобелевский комитет не раскрывает детали принятия решения. Он отметил, что несмотря на то, что некоторые эксперты предполагали, что комитет может воздержаться от присуждения премии мира в этом году из-за ухудшения геополитической ситуации, лауреат все же будет объявлен.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп торопится заключить сделку между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по сектору Газа, чтобы успеть повлиять на решение по присуждению Нобелевской премии мира. Однако уточняется, что эксперты скептически относятся к тому, что беспрецедентная лоббистская кампания американского лидера принесет плоды.