Стало известно о смерти россиянина на полу в туалете больницы

В Чите 49-летнего мужчину нашли без признаков жизни на полу в туалете больницы после нескольких отказов в госпитализации. О смерти россиянина стало известно журналистке Ксении Собчак, подробный комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Мужчина впервые почувствовал недомогание 7 мая этого года. К медикам он обратился спустя несколько дней. Диспетчер скорой не стала направлять к читинцу врачей, сославшись на загруженность. Ему посоветовали прийти в медучреждение самому.

Россиянин вместе с матерью приехал в ГУЗ «Краевую клиническую инфекционную больницу». Там мужчина просил госпитализировать его из-за плохого самочувствия, но, по словам семьи, медики отказали, аргументировав такое решение отсутствием прививки от кори, и выписали арбидол. Домой мужчина возвращался пешком — он жаловался на слабость и боль при разговоре.

Позже у мужчины распухла шея, появилась гнойная слизь и высокая температура. Читинец вновь вызвал скорую, но и в городской клинической больнице № 1 в госпитализации ему отказали. После смотра врачи отправили его домой.

Затем в скорую обратилась супруга мужчины. Его доставили в приемное отделение железнодорожной больницы. Терапевт поставила диагноз «тупая травма живота», хотя больной отрицал получение любой травмы. Ему вызвали скорую помощь для неотложной эвакуации в хирургическое отделение железнодорожной больницы на другом конце города. Перед размещением в палату больного вынудили дожидаться в темном коридоре.

Через четыре часа после поступления в хирургическое отделение медицинский работник обнаружила на ледяном кафельном полу в туалете пациента без признаков жизни.

Родственники жителя Читы написали заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области многодетный отец не выжил после отказов в госпитализации.

