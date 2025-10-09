Спорт
17:47, 9 октября 2025Спорт

Тарасова заступилась за сменивших гражданство российских спортсменов

Тарасова заявила, что сменившие гражданство России спортсмены — не предатели
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за сменивших спортивное гражданство атлетов из России. Ее слова приводит Sport24.

По словам Тарасовой, решение спортсменов начать выступать за другую страну не дает права их оскорблять. «Допустимо ли называть предателями спортсменов, которые поменяли спортивное гражданство? Не считаю их предателями. Обидно, но понять-то можно. Во всем мире меняют», — заявила Тарасова.

Она добавила, что смена паспорта не означает смену происхождения. «Надо помнить Протопоповых, которые покинули нашу страну и работали за рубежом. Выдающиеся русские спортсмены, где бы они ни были и какую страну не представляли бы, все равно останутся выдающимися русскими спортсменами», — подчеркнула она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил предложение объявлять предателями уехавших из России спортсменов. Он заявил, что нельзя однобоко трактовать этот вопрос, так как причины смены гражданства бывают разные.

Инициатором дискуссии стал публицист Сергей Стиллавин, который в своем Telegram-канале назвал смену спортивного гражданства предательством Родины, особенно в период военных действий.

