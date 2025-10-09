Трамп намерен выступить в израильском парламенте

Axios: Трамп планирует выступить в израильском парламенте

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Израиль планирует выступить в Кнессете (израильский парламент). Об этом заявил корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Президент Трамп сказал мне в телефонном разговоре, что он, вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни и, возможно, выступит перед Кнессетом», — написал он.

В коротком телефонном интервью вскоре после объявления о сделке Трамп подчеркнул, что это великий день для Израиля и для всего мира.

Американский лидер добавил, что у него только что состоялся «отличный» разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Трампа, Нетаньяху действительно счастлив.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.