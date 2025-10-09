Мир
Трамп отправится на Ближний Восток

FT: Трамп может отправиться на Ближний Восток из-за сделки по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп может отправиться на Ближний Восток уже в эти выходные, поскольку переговорщики «очень близки» к завершению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Возможно, я поеду туда ближе к концу недели, может быть, в воскресенье», — сказал американский лидер.

Как отмечает издание, высокопоставленные переговорщики из США, Катара и Турции в среду присоединились к переговорам в Египте о прекращении войны в секторе Газа, поскольку посредники усилили давление на Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС с целью урегулирования разногласий по поводу реализации плана Трампа.

Несмотря на то, что и Израиль, и ХАМАС заявили, что они в целом поддерживают план Трампа из 20 пунктов, между воюющими сторонами существуют разногласия. По словам дипломата, осведомленного о переговорах, сюда входят опасения ХАМАС относительно требования о его разоружении, рамки постепенного вывода Израиля из сектора Газа и роль международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в анклаве.

Источник также добавил, что арабские государства обеспокоены тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес поправки в некоторые части плана Трампа, включив в документ сведения о сроках и местах передислокации израильских войск.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе визита в Израиль планирует выступить в парламенте страны. Американский лидер может выступить с речью после заключения сделки по сектору Газа.

