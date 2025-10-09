Травмировавшему двух силовиков при задержании начальнику МВД избрали меру пресечения

В Югре арестовали обвиняемого в получении взятки начальника МВД

В Югре арестовали обвиняемого в получении взятки начальника МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статьям 290 («Получение взятки») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, начальник ОМВД России по Белоярскому району начиная с октября 2023 года систематически получал деньги за покровительство и оказание помощи одному из бизнесменов, занимавшемуся приемом и сдачей металлолома.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление, причинив травмы двум полицейским, и пытался скрыться.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что начальник российского МВД травмировал двух силовиков при задержании.