08:21, 9 октября 2025

У Трампа заметили признаки ухудшения когнитивных функций

Марина Совина
Фото: Aaron Schwartz / Reuters

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа можно наблюдать ухудшение когнитивных способностей. Об этом aif.ru сообщил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Он отметил, что американский лидер — это человек старческого возраста, память у него не такая, как в молодости, а физические возможности тоже не такие, как раньше.

При этом Новоселов подчеркнул, что снижение когнитивных функций Трампа не является деменцией. «Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо. То есть, одну и ту же мысль он пытается доносить несколько раз», — пояснил врач.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что в окружении Дональда Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей. По его словам, присутствовавшие на недавнем выступлении Трампа на базе морской пехоты в Куантико военные и чиновники отметили у американского лидера признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».

