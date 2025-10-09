Бывший СССР
Украинская налоговая служба начала писать онлифанщицам

Украинская налоговая служба начала писать моделям OnlyFans
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Налоговая служба Украины начала писать моделям OnlyFans. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на видео одной из девушек.

«Все, кто обращается в налоговую с просьбой объяснить, что это за письмо, получают явку с повинной за ведение уголовной деятельности на территории Украины», — пояснила девушка.

Она сообщила, что такие истории пока носят локальный характер. По мнению авторов Telegram-канала, в письмах ведомство требует уплатить налоги за создание контента 18+.

Ранее стало известно, что модели с платформы OnlyFans задолжали Украине налогов на сумму более 380 миллионов гривен (свыше 765 миллионов рублей). Такой долг появился только за 2020-2022 годы.

