Украинские депутаты разочаровались в Зеленском из-за «дебилов»

Соскин: Депутаты Рады разочарованы в Зеленском, назвавшем их дебилами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: PsnewZ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском после того, как он назвал их «деструктивными дебилами». Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Они разочарованы и не понимают, что произошло, а тут понимать нечего. Зеленский в отчаянии, ему надо на ком-то спустить пар, а тут под рукой только они», — сказал он.

По его словам, многие парламентарии были шокированы этой фразой Зеленского. Глава государства также «в весьма грубой форме» отказался проводить с депутатами встречу.

Ранее о данном инциденте сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, эта фраза Зеленского очень активно ходит между членами партии.

