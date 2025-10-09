В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

Idnes: В Чехии стартовали продажи российского внедорожника Lada Niva Legend

В Чехии стартовали продажи культового российского внедорожника Lada Niva Legend. Об этом сообщает местное издание Idnes.

Поставляемые в европейскую страну автомобили, как уточняется, производятся на заводе Lada в Азербайджане с весны прошлого года. По этой причине в Чехии эти машины формально считаются «не российского происхождения». В результате они могут свободно продаваться на территории Евросоюза (ЕС), членом которого является эта республика.

Корреспонденты издания по итогам проведенного тест-драйва отметили культовый статус этих внедорожников. Широкую известность Lada Niva приобрела еще в середине 1980-х после появления в популярном на тот момент чехословацком сериале «Гости» (Návstevníci, 1983).

Стоимость обновленной версии первого в СССР полноприводного внедорожника в Чехии начинается от 498 тысяч крон (около 1,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют). Для сравнения, на российском рынке Lada Niva Legend можно приобрести от 1,059 миллиона. Таким образом, разница в стоимости оказалась почти двукратной. Технические характеристики для чешского рынка ничем не отличаются от российских машин. Эти автомобили оснащены 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы, работающим в паре с механической коробкой передач.

Lada Niva Legend пользуется большим спросом в России и стабильно входит в десятку самых востребованных кроссоверов на внутреннем рынке. В июле 2025 года модель разошлась тиражом в 2416 единиц, что позволило ей занять девятую строчку в рейтинге самых популярных в стране автомобилей.

