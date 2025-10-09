Россия
15:25, 9 октября 2025

В Госдуме отреагировали на согласие Венгрии с запретом поставок российского СПГ в Европу

Журова: Венгрии приходится выкручиваться, чтобы быть в ЕС и не разругаться с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Венгрии и Сербии приходится выкручиваться, чтобы быть в Европе и не разругаться с Россией, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на согласие Будапешта с инициативой полного запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с января 2027 года.

«Здесь я уже не знаю, как там давят на [венгерского премьер-министра Виктора] Орбана, потому что последние его выступления были вдруг изменившиеся. Не знаю, какие аргументы там, что ему предъявили такое, что он немножко изменил риторику. В целом он понимает, что есть еще другие страны, которые, скорее всего, заблокируют запрет, и все будет по-прежнему. Выглядит не сильно симпатично это все», — отметила Журова.

При этом, по словам депутата, понятно, что Венгрия и Сербия и так выкручиваются.

Им приходится выкручиваться максимально, чтобы быть в Европе и в то же время не совсем разругаться с Россией

Светлана Журовазампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее стало известно, что руководство Венгрии согласилось с инициативой полного запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с января 2027 года.

Отмечается, что на последней встрече послов стран ЕС представитель республики не выступил с возражениями, хотя ранее Будапешт требовал исключения для себя. Теперь в списке противников такого пункта 19-го пакета санкций остаются только Словакия и Австрия.

