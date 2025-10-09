Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 9 октября 2025Экономика

Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

EUObserver: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в Евросоюз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Семенов Александр / ТАСС

Руководство Венгрии согласилось с инициативой полного запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с января 2027 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал EUObserver.

По их данным, на последней встрече послов стран ЕС представитель республики не выступил с возражениями, хотя ранее Будапешт требовал исключения для себя. Теперь в списке противников такого пункта 19-го пакета санкций остаются только Словакия и Австрия.

Как говорится в материале, Братислава, скорее всего, согласится с запретом в ближайшие недели, а вот позиция Австрии представляется более существенным препятствием. Страна требует «специального отступления» для разблокировки российских активов на сумму два миллиарда евро, чтобы передать их Raiffeisen Bank International (RBI).

Эту просьбу раскритиковала Германия и еще десять стран, что может стать препятствием для принятия всего пакета санкций. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новый комплекс ограничительных мер 20 октября.

Речь идет о ситуации вокруг австрийской строительной компании Strabag, доля в которой принадлежит российскому МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», связанному с миллиардером Олегом Дерипаской. В этом году структура через российский суд изъяла у Райффайзенбанка, «дочки» RBI в России, около двух миллиардов евро.

Австрия требует снять санкции со Strabag, чтобы продать долю МКАО и выплатить вырученные средства RBI. Однако противники такого шага указывают, что речь идет о фактическом обмене активами, то есть нарушении санкций. Если сделка состоится, то по такому же пути могут пойти и другие участники санкционных списков, ведь российские суды в любом случае согласятся с их претензиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости