Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

EUObserver: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в Евросоюз

Руководство Венгрии согласилось с инициативой полного запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с января 2027 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал EUObserver.

По их данным, на последней встрече послов стран ЕС представитель республики не выступил с возражениями, хотя ранее Будапешт требовал исключения для себя. Теперь в списке противников такого пункта 19-го пакета санкций остаются только Словакия и Австрия.

Как говорится в материале, Братислава, скорее всего, согласится с запретом в ближайшие недели, а вот позиция Австрии представляется более существенным препятствием. Страна требует «специального отступления» для разблокировки российских активов на сумму два миллиарда евро, чтобы передать их Raiffeisen Bank International (RBI).

Эту просьбу раскритиковала Германия и еще десять стран, что может стать препятствием для принятия всего пакета санкций. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новый комплекс ограничительных мер 20 октября.

Речь идет о ситуации вокруг австрийской строительной компании Strabag, доля в которой принадлежит российскому МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», связанному с миллиардером Олегом Дерипаской. В этом году структура через российский суд изъяла у Райффайзенбанка, «дочки» RBI в России, около двух миллиардов евро.

Австрия требует снять санкции со Strabag, чтобы продать долю МКАО и выплатить вырученные средства RBI. Однако противники такого шага указывают, что речь идет о фактическом обмене активами, то есть нарушении санкций. Если сделка состоится, то по такому же пути могут пойти и другие участники санкционных списков, ведь российские суды в любом случае согласятся с их претензиями.