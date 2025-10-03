Убытки Raiffeisen Bank в России компенсируют за счет Дерипаски

FT: Евросоюз компенсирует Raiffeisen Bank убытки в РФ за счет активов Дерипаски

Руководство Евросоюза готово отменить санкции в отношении австрийской строительной компании Strabag, введенные из-за ее связей с российским миллиардером Олегом Дерипаской, чтобы передать активы Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом Financial Times рассказали семь источников, знакомых с деталями инициативы.

Таким образом в ЕС намерены компенсировать финансовые потери австрийской группы в России. Ранее Райффайзенбанк, дочерняя организация RBI, не смогла оспорить судебное решение о выплате МКАО «Распериа» двух миллиардов евро, и средства были списаны с ее счетов.

Поводом для иска стала сорвавшаяся сделка. Предполагалось, что «Распериа» продаст Райффайзенбанку 27,78 процента капитала Strabag SE, а тот передаст их материнской группе в качестве дивидендов. Однако RBI не смогла добиться разрешения от органов власти.

Если предложение о снятии санкций пройдет, то австрийский банк получит активы на сумму, эквивалентную потере. Однако инициатива вызывает беспокойство европейских чиновников. Один из дипломатов указал, что фактически решение ЕС зафиксирует обмен активами. Поэтому другие находящиеся под санкциями бизнесмены могут начать действовать аналогичным образом, то есть добиваться выплат через российские суды, теряя право на заблокированную собственность за рубежом.

Сторонники инициативы напоминают, что без него структура, уже получившая средства, останется собственником актива, то есть после снятия санкций у нее возникнет прибыль на пустом месте. Впрочем, еще один собеседник издания отметил, что RBI должна заплатить за риск, на который пошла, чтобы работать в России.

Ранее сообщалось, что RBI снова не смог продать долю в Райффайзенбанке, потому что не получил разрешения российского правительства. Как отмечают источники, Москва блокирует сделку из-за опасений, что после продажи банка, остающегося крупнейшим в России каналом для международных платежей, в его отношении немедленно введут санкции.