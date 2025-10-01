Экономика
12:46, 1 октября 2025Экономика

Австрийские владельцы снова не смогли продать Райффайзенбанк

Reuters: RBI потерпел очередную неудачу при попытке продать Райффайзенбанк
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Raiffeisen Bank International (RBI) снова не смог продать долю в российском Райффайзенбанке, потому что не получил разрешения правительства. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По их мнению, российские власти выступили против сделки из-за опасений, что после перехода банка к другому собственнику в отношении организации тут же введут санкции. Такая ситуация стала бы проблемой, ведь Райффайзенбанк остается крупнейшим в России каналом для международных платежей.

Агентству не удалось установить, кто выступал в качестве потенциального покупателя. В свою очередь, австрийские владельцы указали, что банк ведет переговоры о продаже российской «дочки», однако не может назвать точные сроки из-за необходимости получить многочисленные разрешения, в том числе от российских регулирующих органов.

Для переговоров о сделке в Москву приезжал и глава RBI Йоханн Штробль, но договориться не удалось и ему. Нет решений и по застрявшей в России прибыли Райффайзенбанка, которая составляет около семи миллиардов евро, но не может быть выведена или использована за пределами страны.

По данным источников, Райффайзенбанк продолжает играть важную роль для Москвы в поставках газа и других платежах, несмотря на сокращение активности. За эти действия RBI подвергается жесткой критике со стороны руководства Евросоюза и европейских регуляторов, однако не имеет возможности выйти из ситуации.

Более того, этим летом банк столкнулся с претензиями внутри России. В судебном споре с МКАО «Распериа» кредитная организация лишилась двух миллиардов евро, причем на время разбирательства акции банка были заблокированы, что усложнило переговоры о продаже бизнеса.

