В Москве болгарка прорезала лицо рабочему и застряла у него в груди

В московском Куркино болгарка порезала лицо рабочему и застряла у него в груди
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве в районе Куркино болгарка прорезала лицо рабочему и застряла у него в груди. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

«На территории храма на улице Воротынской у мужчины на рабочем месте соскочил диск болгарки. Пострадавшему порезало лицо, а диск пилы застрял в груди», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, рабочий выжил, ему оказывают помощь врачи. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в петербургском поселке Шушары мигрант-рабочий прикоснулся к грузовику и не выжил. 35-летний приезжий родом из Армении дотронулся до двери грузовика «Скания» — его ударило током, так как во время разгрузки щебня самосвал зацепился кузовом за линию высоковольтных проводов.

