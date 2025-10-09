В Москве болгарка прорезала лицо рабочему и застряла у него в груди

В Москве в районе Куркино болгарка прорезала лицо рабочему и застряла у него в груди. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

«На территории храма на улице Воротынской у мужчины на рабочем месте соскочил диск болгарки. Пострадавшему порезало лицо, а диск пилы застрял в груди», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, рабочий выжил, ему оказывают помощь врачи. На место происшествия прибыли экстренные службы.

