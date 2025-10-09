В России мигрант прикоснулся к грузовику и не выжил

В петербургском поселке Шушары мигрант-рабочий прикоснулся к грузовику и не выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, все произошло накануне днем на стройке на Школьной улице. 35-летний приезжий родом из Армении дотронулся до двери грузовика «Скания» и упал замертво.

Выяснилось, что во время разгрузки щебня самосвал зацепился кузовом за линию высоковольтных проводов.

Разнорабочего пронзил мощный удар током.

До этого сообщалось, что на стройплощадке на севере Москвы мигранта насмерть засыпало песком.

Еще раньше в Улан-Удэ четверо мигрантов не выжили, сорвавшись с высоты на строительном объекте республиканского Национального музея Бурятии.