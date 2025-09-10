Россия
17:48, 10 сентября 2025

Мигранта насмерть засыпало песком на севере Москвы

«МК» сообщил о смерти мигранта на стройке на севере Москвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На стройплощадке на севере Москвы несчастный случай привел к смерти мигранта. Об этом сообщил «МК».

По информации издания, все произошло днем 10 сентября при строительстве жилого комплекса на Ленинградском шоссе. В ходе работ приезжего засыпало песком в котловане. Пострадавшего удалось откопать, однако он получил несовместимые с жизнью травмы. Причина случившегося не уточняется.

Ранее в Улан-Удэ четверо мигрантов не выжили, сорвавшись с высоты на строительном объекте республиканского Национального музея Бурятии. Предварительно, они работали без страховочных материалов.

Кроме того, в июне нескольких человек завалило обломками после обрушения выносной конструкции на 11-м этаже стройки жилого комплекса в Тюмени. Трое из них получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

