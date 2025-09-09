Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:15, 9 сентября 2025Россия

Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

СК сообщил о смерти рабочих на строительном объекте Национального музея Бурятии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Улан-Удэ рабочие сорвались с высоты на строительном объекте республиканского Национального музея Бурятии. Об их смерти сообщил региональный Следственный комитет.

Как установили в ведомстве, предварительно, трое мужчин работали на высоте, не закрепившись страховочными ремнями, и в результате обрушения строительных лесов упали с высоты, получив несовместимые с жизнью травмы.

В свою очередь, Babr Mash выяснил, что жертв происшествия четверо — еще один рабочий был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По информации издания, все они являются мигрантами.

Ранее в Тюмени нескольких человек завалило обломками после обрушения выносной конструкции на 11-м этаже стройки жилого комплекса. Трое из них получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

    Нетаньяху призвал палестинцев избавиться от ХАМАС

    Известная российская блогерша заявила о невозможности самостоятельно ходить в туалет

    Школьник скончался после тренировки по хоккею в российском регионе

    В Краснодарском крае произошло землетрясение

    Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

    Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

    Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику

    Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

    Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости