Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

СК сообщил о смерти рабочих на строительном объекте Национального музея Бурятии

В Улан-Удэ рабочие сорвались с высоты на строительном объекте республиканского Национального музея Бурятии. Об их смерти сообщил региональный Следственный комитет.

Как установили в ведомстве, предварительно, трое мужчин работали на высоте, не закрепившись страховочными ремнями, и в результате обрушения строительных лесов упали с высоты, получив несовместимые с жизнью травмы.

В свою очередь, Babr Mash выяснил, что жертв происшествия четверо — еще один рабочий был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По информации издания, все они являются мигрантами.

