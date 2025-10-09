Россия
16:11, 9 октября 2025Россия

В России десятки крепких мужчин в черном, в балаклавах и с нашивками вновь вышли на улицы

В Оренбурге десятки людей в черном, в балаклавах и с нашивками вышли на улицы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

В России десятки людей в черном, в балаклавах и с нашивками вновь вышли на улицы. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной».

На кадрах видно множество крепких мужчин, которые идут по улице в одном из пригородов Оренбурга. Они заходят в рабочий поселок и выстраивают в колонну рабочих, которые идут, положив руки на плечи впереди идующего.

Авторы канала пояснили, что на видео попал совместный рейд активистов и силовиков. В ходе мероприятия были задержаны несколько мигрантов — их доставили в отдел полиции для принятия решения в рамках российского законодательства.

Ранее толпу людей в масках, в черной одежде и с нашивками заметили в Подмосковье. Их целью была названа встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. По словам очевидцев, иностранцы отнимают у детей деньги и телефоны, промышляют шантажом и вымогательством. В ходе беседы они пообещали, что перестанут терроризировать людей.

