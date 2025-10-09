В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

Замглавы МИД России Галузин сообщил о продолжении контактов Москвы и Киева

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о продолжении контактов Москвы и Киева. Его слова приводит ТАСС.

«Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются, и вы правы, что удается продолжать обмен военнопленными, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. Вы знаете, что десять жителей Курской области, в частности, были возвращены», — заявил чиновник.

При этом, он отметил, что со стороны Украины нет серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по поводу урегулирования конфликта на Украине остановился. Причина, рассказывает он, в том, что Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле.