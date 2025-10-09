Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 9 октября 2025Бывший СССР

В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

Замглавы МИД России Галузин сообщил о продолжении контактов Москвы и Киева
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о продолжении контактов Москвы и Киева. Его слова приводит ТАСС.

«Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются, и вы правы, что удается продолжать обмен военнопленными, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. Вы знаете, что десять жителей Курской области, в частности, были возвращены», — заявил чиновник.

При этом, он отметил, что со стороны Украины нет серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по поводу урегулирования конфликта на Украине остановился. Причина, рассказывает он, в том, что Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости