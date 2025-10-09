В российском городе отменили один штраф в период действия воздушной тревоги

В Белгороде отменили один штраф в период действия воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгорода» со ссылкой на главу города Валентина Демидова.

Речь идет о невнесении денежных средств за платную парковку.

Решение мэра позволит автомобилистам быстро покинуть район обстрела, не опасаясь неблагоприятных последствий, отмечает канал.

ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. В их отражении задействованы средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ранее перехват одной из выпущенных по городу ракет попал на видео.