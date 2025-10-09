Россия
16:46, 9 октября 2025

В российском городе выбрали нового мэра

РИА Новости: В Махачкале выбрали нового мэра Салавова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба администрации Хасавюртовского района

Депутаты Махачкалы выбрали нового мэра города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Новым градоначальником стал временно исполняющий обязанности (врио) главы города Джамбулат Салавов.

Агентство отметило, что избрание нового мэра Махачкалы состоялось в четверг во время заседания городского собрания парламентариев.

Ранее стало известно, что мэр столицы Чувашии города Чебоксар Владимир Доброхотов ушел в отставку через пять дней после данного жителям обещания сделать многое для города. 14 сентября Доброхотов опубликовал пост, в котором поблагодарил чебоксарцев за поддержку и заявил, что гордится тем, что они являются членами «одной команды».

