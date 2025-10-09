В российском регионе жители пожаловались на разрывающих домашних животных собак

В Тверской области собаки больше года нападали на домашних животных

В Тверской области собаки больше года нападают и разрывают домашних животных жителей деревни Ваулино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных, за год в деревне пропало 12 кошек и несколько собак. Жители написали заявление в Кимрское отделение полиции, откуда дело передали в ветслужбу по отлову бродячих собак. Однако затем выяснилось, что звери не бродячие, а принадлежат рыбаку Юрию.

Разговоры с хозяином собак не помогли. Мужчина заявил, что и дальше будет выпускать животных, так как им надо охотиться.

