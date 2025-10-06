Россия
08:45, 6 октября 2025

Мужчина избил уползавшую от него собаку-инвалида в Подмосковье

В Подольске мужчина вытащил из коляски собаку-инвалида и избил ее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Подольске Московской области мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома. О случившемся пишет Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, пошла домой за одеждой для ребенка, а питомца оставила на улице. В это время к собаке подошел нетрезвый мужчина, начал к ней тянуться, и животное укусило его. Россиянин вытащил собаку-инвалида из коляски, испуганное животное в панике начало от него уползать.

Мужчина несколько раз ударил животное ногой, а затем поднял и со всей силой кинул на землю, после чего, вытирая руки от крови, пошел в подъезд. Как утверждают жители дома, собака выжила, однако какие именно травмы она получила, неизвестно.

Жильцы написали на мужчину заявление в полицию и требуют привлечь его к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее на Боровском шоссе на западе Москвы иностранец, предположительно гражданин Китая, жестоко избил щенка во дворе дома.

