В Москве иностранец жестоко избил щенка во дворе дома и попал на видео

На западе Москвы китаец жестоко избил щенка таксы во дворе дома

На Боровском шоссе на западе Москвы иностранец, предположительно гражданин Китая, жестоко избил щенка во дворе дома. Действия мужчины попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как мужчина бросает животное о бетонную плитку и ударяет ногами.

Как утверждает Baza, позже житель столицы поволок собаку по асфальту, полностью игнорируя ее визги и страдания.

Соседи, наблюдавшие за происходящим, вызвали полицию — щенка отправили в ветеринарную клинику. Врачи выяснили, что у животного сломалась даже самая крупная и прочная правая бедренная кость. Помимо перелома у таксы обнаружили политравму и острый энтерит.

Москвичи полностью оплатили лечение и заставили иностранца отказаться от питомца.

До этого сообщалось, что житель Новороссийска в Краснодарском крае избил палкой собаку породы чихуахуа, облаявшую его дочь.