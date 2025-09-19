В Москве иностранец жестоко избил щенка во дворе дома и попал на видео

На Боровском шоссе на западе Москвы иностранец, предположительно гражданин Китая, жестоко избил щенка во дворе дома. Действия мужчины попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На представленных кадрах видно, как мужчина бросает животное о бетонную плитку и ударяет ногами.
Как утверждает Baza, позже житель столицы поволок собаку по асфальту, полностью игнорируя ее визги и страдания.
Соседи, наблюдавшие за происходящим, вызвали полицию — щенка отправили в ветеринарную клинику. Врачи выяснили, что у животного сломалась даже самая крупная и прочная правая бедренная кость. Помимо перелома у таксы обнаружили политравму и острый энтерит.
Москвичи полностью оплатили лечение и заставили иностранца отказаться от питомца.
До этого сообщалось, что житель Новороссийска в Краснодарском крае избил палкой собаку породы чихуахуа, облаявшую его дочь.