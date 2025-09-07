Россия
15:51, 7 сентября 2025Россия

Россиянин избил палкой облаявшую его дочь чихуахуа

Житель Новороссийска избил палкой чихуахуа, облаявшую его дочь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Новороссийска в Краснодарском крае избил палкой собаку породы чихуахуа, облаявшую его дочь. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, как мужчина несколько раз бьет животное. От страха собака скрывается за машинами.

Как утверждает Shot, чихуахуа после инцидента рванулась в сторону и сбежала. Спустя несколько часов поисков хозяйка обнаружила ее раздавленной на дороге.

Горожанка пояснила, что ее любимица была безобидна, поскольку весила меньше двух килограммов и не имела зубов.

До этого сообщалось, что жительница Владивостока избила собаку палкой на глазах у прохожих.

Еще раньше в Уфе женщина поколотила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе.

