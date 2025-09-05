Россия
Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

Жительница Владивостока избила собаку палкой на глазах у прохожих
Анна Щербакова
Жительница Владивостока избила собаку палкой на глазах у прохожих. Инцидент с участием россиянки попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «News.Vl Владивосток и Приморье».

На представленных кадрах видно, как автомобилистка отчитывает россиянку, которая жестоко обошлась с животным. Как пишет издание, горожанке удалось не понести никакого наказания. Зоозащитники отметили, что доказать вину женщины практически невозможно.

Они напомнили, что для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными нужны свидетели, съемка, а также заключение ветеринара.

До этого сообщалось, что жительница Уфы избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе.

Еще раньше в Санкт-Петербурге возбудили дело против 42-летнего местного жителя, избившего собаку своей сожительницы после ссоры с ней.

