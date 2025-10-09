Россия
16:15, 9 октября 2025Россия

В Совфеде назвали реального спонсора терроризма

Джабаров: Реальным спонсором терроризма является Еврокомиссия, а не Россия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Реальным спонсором терроризма является Еврокомиссия, а не Россия, которую призвали таковой считать. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, именно страны Евросоюза (ЕС) были против мирных переговоров России и Украины, мешая диалогу и убеждая украинцев продолжать боевые действия. «Евросоюзу следовало бы признать террористкой [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен, а не РФ. Однако тут надо понимать, что далеко не все страны, которые входят в Евросоюз, поддерживают подобную точку зрения», — считает Джабаров.

Он назвал предложение о признании России государством, которое спонсирует терроризм, «абсолютно фондерляйеновским». Сенатор считает, что глава Еврокомиссии решила таким образом отвлечь всех от собственных грехов. «Что бы она ни предложила, у Еврокомиссии нет никаких полномочий, чтобы официально объявить какую-либо страну спонсором терроризма. Они могут принять такое решение, но будет оно действовать только на уровне ЕС, так что это ничего не принесет, кроме испорченных отношений с Россией», — пояснил Джабаров.

Ранее сенатор пригрозил Европе симметричным ответом, если в воздушном пространстве Евросоюза будет сбит российский самолет. По его словам, для стран объединения это более опасно, чем для России.

9 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве. В ней говорится, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят государствам-членам объединения осуществлять «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз».

    Все новости