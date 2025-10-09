В России пригрозили Европе последствиями при атаках на самолеты

Джабаров: РФ может ответить симметрично на уничтожение самолета в ЕС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пригрозил Европе симметричным ответом, если в воздушном пространстве Евросоюза (ЕС) будет сбит российский самолет. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что если они это сделают, то они будут молить бога, чтобы каждый полет их самолета закончился успешно. Потому что мы можем ответить абсолютно симметрично. Здесь опасности для них будет гораздо больше, чем для нас», — сказал Джабаров.

Ранее Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве. В ней говорится, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят ЕС и его государствам-членам принимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз».

До того The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала о том, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.