В СПЧ возмутились 10-минутным ожиданием пассажиров из-за намаза водителя автобуса

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России возмутились ожиданием пассажиров из-за намаза водителя автобуса. Ситуацию прокомментировала член СПЧ и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.
Она опубликовала видео, на котором мужчина в красной кофте сидит на земле в позе молитвы. В это время слышен звук запущенного двигателя.
По словам Ахмедовой, почти все пассажиры с пониманием отнеслись к необходимости водителя совершить намаз. Недовольной осталась одна пассажирка — она пожаловалась в диспетчерскую. Там ей ответили, что разбираться в ситуации будет некий старший из числа мигрантов.
«Водителя надо увольнять, и пусть дальше делает что хочет», — заявила Ахмедова. Она также пообещала связаться с диспетчерской для разъяснения ситуации.
Ранее аналогичная ситуация произошла во Владивостоке. Там позволившего себе публичный намаз водителя автобуса уволили.