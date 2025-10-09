Ценности
17:28, 9 октября 2025
Ценности

Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

Дизайнер Виктория Бекхэм начала не любить себя из-за критики ее тела в СМИ
Мария Винар

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП (расстройством пищевого поведения) фразой «я начала не любить себя». На соответствующий эпизод в документальном фильме Netflix о ней обратило внимание издание People.

Жена английского футболиста Дэвида Бекхэма рассказала, что после рождения сына Бруклина ее тело находилось под пристальным вниманием общественности. «Меня буквально взвешивали по национальному телевидению, когда Бруклину было шесть месяцев. Я начала сомневаться в себе и не любить себя, потому что позволила этому влиять на меня. Я не понимала, что вижу, когда смотрю в зеркало», — призналась она.

На фоне постоянной критики со стороны СМИ звезда начала комплексовать по поводу внешности. По ее словам, она никогда не обсуждала это с близкими и скрывала свои переживания. «Это отражается на тебе, когда тебе постоянно говорят, что ты недостаточно хорош. И, наверное, это было со мной всю мою жизнь», — заключила знаменитость.

В сентября Виктория Бекхэм также раскрыла неожиданный комплекс во внешности.

.
