Власти российского региона объяснили особый режим из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Свердловской области объяснили особый режим из-за угрозы атаки БПЛА

Правительство Свердловской области объяснило особый режим из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на департамент информполитики региона сообщает РИА Новости.

«Упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА (официальные сообщения от правительства Свердловской области, СМС-рассылка от RSCHS об опасности БПЛА). Это значит, что ПВО зафиксировала БПЛА, который потенциально может двигаться в сторону региона на значительном расстоянии», — написал он.

В департаменте подчеркнули, что этот уровень не влияет на жизнедеятельность общества и носит информационный характер. Там отметили, что на этом этапе важно следить за дальнейшими сообщениями, а также быть готовыми к действиям при развитии ситуации.

О вводе особого режима из-за угрозы БПЛА в Свердловской области стало известно 8 октября. Помимо того известно, что несколько предприятий ввели упреждающий режим реагирования на возможную угрозу атаки дронов.