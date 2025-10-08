Россия
12:35, 8 октября 2025Россия

В регионе на Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА и разработали инструктаж

В Свердловской области ввели особый режим реагирования на угрозы атаки БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В регионе на Урале ввели упреждающий режим реагирования на угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработали особый инструктаж. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Известно, что несколько предприятий ввели упреждающий режим реагирования на возможную угрозу атаки дронов, который предусматривает алгоритм действий для соответствующих ситуаций, в частности — эвакуацию сотрудников.

Жителей российского региона также предупредили о возможном введении ограничений на работу мобильного интернета.

«Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме», — заверили в департаменте.

«Уральский меридиан» также сообщил о подготовленной силовиками инструкции для граждан о том, как действовать при угрозе атаки БПЛА. Так, в случае обнаружения в небе БПЛА россиянам рекомендовали прятаться в укрытии с бетонными стенами с крышей, в убежище, в подвале или в капитальном строении либо в кустарнике или за деревьями.

Ранее сообщалось о сбитых над Тюменью беспилотниках. Предположительно, модифицированные дроны могли запустить из Харьковской области.

