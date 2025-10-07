Стало известно, откуда могли запустить долетевшие до Тюмени дроны. Что за место?

Shot: Долетевшие до Тюмени дроны ВСУ могли запустить из Харьковской области

Впервые долетевшие до города за Уралом дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли запустить из Харьковской области. Такое предположение высказали авторы Telegram-канала Shot.

По мнению журналистов, для того, чтобы преодолеть расстояние более чем в 2000 километров, дроны, вероятно, пришлось модифицировать. Предполагается, что для этого был уменьшен вес боевой части беспилотника, что позволило установить дополнительный топливный бак. Также было высказано мнение, что запуск беспилотников произвели с небольшого расстояния от линии боевого соприкосновения.

Беспилотники были сбиты над Тюменью вечером 6 октября. Три дрона не успели сдетонировать благодаря своевременным действиям оперативных служб.

Украинский оператор БПЛА Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

ВСУ могли атаковать Тюмень дронами FP-1

Украинские солдаты могли ударить по Тюмени дронами типа FP-1. Детали выяснили журналисты Shot.

В издании заметили, что на месте, где дрон был сбит, нашли обломки аппарата, схожего по характеристикам с упрощенной версией FP-1. Части дрона обнаружили на территории нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Антипино.

Украинский дрон FP-1 Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выяснилось, что боевая часть данного типа дронов составляет 40 килограммов. Вероятно, ее уменьшение и позволило улучшить характеристики беспилотника, позволившие ему преодолеть расстояние в 2000 километров.

В материалах уточняется, что беспилотники FP-1 производят на заводе Fire Point в Киеве. При этом стоимость одного аппарата равна примерно 55 тысячам долларов, что эквивалентно 4,1 миллиона рублей по текущему курсу.

Сбитые над Тюменью дроны могли запустить с фур

Еще одну версию о первом появлении украинских беспилотников в городе за Уралом высказал специалист по беспилотным летательным аппаратам, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Он не исключил, что дроны могли запустить с фур.

Он заметил, что для реализации плана грузовики могли подогнать в пригород Тюмени, а уже из них в сторону заданной цели могли выпустить сами дроны. При этом Кондратьев подчеркнул, что беспилотники вполне могли запустить и с территории соседнего с Россией государства — например, Казахстана.

У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана Максим Кондратьев член-корреспондент Российской инженерной академии

Эксперт заметил, что есть небольшая вероятность, что дроны запустили и с территории Украины, однако в этом случае организаторам запуска пришлось бы садиться в России для заправки, поскольку расстояние до Тюмени слишком велико.