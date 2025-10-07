Впервые долетевшие до города за Уралом дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли запустить из Харьковской области. Такое предположение высказали авторы Telegram-канала Shot.
По мнению журналистов, для того, чтобы преодолеть расстояние более чем в 2000 километров, дроны, вероятно, пришлось модифицировать. Предполагается, что для этого был уменьшен вес боевой части беспилотника, что позволило установить дополнительный топливный бак. Также было высказано мнение, что запуск беспилотников произвели с небольшого расстояния от линии боевого соприкосновения.
Беспилотники были сбиты над Тюменью вечером 6 октября. Три дрона не успели сдетонировать благодаря своевременным действиям оперативных служб.
ВСУ могли атаковать Тюмень дронами FP-1
Украинские солдаты могли ударить по Тюмени дронами типа FP-1. Детали выяснили журналисты Shot.
В издании заметили, что на месте, где дрон был сбит, нашли обломки аппарата, схожего по характеристикам с упрощенной версией FP-1. Части дрона обнаружили на территории нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Антипино.
Выяснилось, что боевая часть данного типа дронов составляет 40 килограммов. Вероятно, ее уменьшение и позволило улучшить характеристики беспилотника, позволившие ему преодолеть расстояние в 2000 километров.
В материалах уточняется, что беспилотники FP-1 производят на заводе Fire Point в Киеве. При этом стоимость одного аппарата равна примерно 55 тысячам долларов, что эквивалентно 4,1 миллиона рублей по текущему курсу.
Сбитые над Тюменью дроны могли запустить с фур
Еще одну версию о первом появлении украинских беспилотников в городе за Уралом высказал специалист по беспилотным летательным аппаратам, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Он не исключил, что дроны могли запустить с фур.
Он заметил, что для реализации плана грузовики могли подогнать в пригород Тюмени, а уже из них в сторону заданной цели могли выпустить сами дроны. При этом Кондратьев подчеркнул, что беспилотники вполне могли запустить и с территории соседнего с Россией государства — например, Казахстана.
У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана
Эксперт заметил, что есть небольшая вероятность, что дроны запустили и с территории Украины, однако в этом случае организаторам запуска пришлось бы садиться в России для заправки, поскольку расстояние до Тюмени слишком велико.