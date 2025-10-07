Названо возможное место запуска впервые долетевших до города за Уралом дронов ВСУ

Shot: Долетевшие до Тюмени дроны ВСУ могли запустить из Харьковской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые долетевшие до расположенной за Уралом Тюмени, могли запустить из Харьковской области. Возможное место старта беспилотников назвал Shot в Telegram.

Как выяснили журналисты, сокращение расстояния до линии боевого соприкосновения и снижение веса боевой части дронов ради установки дополнительного топливного бака позволило им пролететь свыше двух тысяч километров.

По информации издания, предположительно, речь идет об упрощенной версии беспилотников типа FP-1, что удалось определить по обломкам, найденным на территории нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Антипино. Эти летательные аппараты собираются на заводе Fire Point в Киеве, а цена одного экземпляра составляет порядка 55 тысяч долларов, что эквивалентно 4,1 миллиона рублей по курсу на момент написания новости.

Согласно другой версии, озвученной ранее специалистом по беспилотникам Максимом Кондратьевым, летательные аппараты могли запускать из фур, которые подогнали в пригород Тюмени. Вероятность прилета со стороны Украины он также допустил, однако при условии дозаправки на территории России.

6 октября дроны ВСУ впервые с начала СВО атаковали Тюмень. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники на территории нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино.