13:21, 7 октября 2025Россия

Появились подробности о впервые долетевших до города за Уралом дронах ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Тюмень дронами FP-1, пролетевшими более 2 тысяч километров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тюмень дронами типа FP-1, которые преодолели более двух тысяч километров. Подробности о беспилотниках, впервые долетевших до расположенного за Уралом города, появились у Shot в Telegram.

По информации издания, характерные для упрощенной версии FP-1 обломки нашли на территории нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Антипино. Боевая часть этих беспилотников составляет 40 килограммов. Предположительно, именно снижение боевой нагрузки позволило установить на аппараты дополнительный топливный бак, увеличивший дальность полета.

Как выяснили журналисты, беспилотники FP-1 изготавливают на заводе Fire Point в Киеве. Цена одного дрона составляет порядка 55 тысяч долларов, что эквивалентно 4,1 миллиона рублей по курсу на момент написания новости.

Ранее специалист по беспилотным летательным аппаратам Максим Кондратьев предположил, что дроны по Тюмени могли запускать из фур, которые подогнали в пригород. Вероятность прилета со стороны Украины он также допустил, однако при условии, что они садились на территории России для дозаправки.

    Все новости