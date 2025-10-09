Военкор заявил о серьезных перебоях в движении поездов на Украине после ударов ВС России

В системе железнодорожного транспорта Украины начались серьезные перебои после ударов российских войск. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
«На украинских железных дорогах — серьезные перебои после новых ударов Вооруженных сил (ВС) России. (...) Приостановлено движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей», — говорится в публикации.
Военкор отметил, что вся украинская система железнодорожного транспорта превратилась в логистический инструмент Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно, что армия России нанесла массированный удар по Сумской области. Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию в поселке Степановка.