19:05, 9 октября 2025

Военкор заявил о серьезных перебоях в движении поездов на Украине после ударов ВС России

Военкор Котенок: Удары ВС РФ вызвали перебои в движении поездов на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В системе железнодорожного транспорта Украины начались серьезные перебои после ударов российских войск. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«На украинских железных дорогах — серьезные перебои после новых ударов Вооруженных сил (ВС) России. (...) Приостановлено движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей», — говорится в публикации.

Военкор отметил, что вся украинская система железнодорожного транспорта превратилась в логистический инструмент Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что армия России нанесла массированный удар по Сумской области. Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию в поселке Степановка.

