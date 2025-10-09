Забота о себе
10:24, 9 октября 2025Забота о себе

Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства

El Pais: Передозировка парацетамола повышает риск смерти
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Врачи Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс из Испанского общества неотложной медицинской помощи призвали не заниматься самолечением при любых заболеваниях, даже простуде. Об этом и, в частности, об опасности одного популярного жаропонижающего средства они поговорили с изданием El Pais.

Врачи предупредили, что передозировка парацетамола может привести к печеночной недостаточности. Более того, этот препарат при чрезмерном употреблении повышает риск смерти, добавили они.

Проблемы со здоровьем может вызвать и ибупрофен, продолжили специалистки. Кроме того, они посоветовали отказаться от бесконтрольного приема препаратов для повышения потенции, которые последнее время стали популярны у молодежи. Врачи отметили, что зачастую люди принимают эти медикаменты не из-за проблем с эрекцией, а из-за страха ее отсутствия в постели.

Ранее невролог Лусио Уэбра заявил, что водителям не стоит принимать некоторые лекарства за рулем. В качестве примера он привел антипсихотики и антидепрессанты.

