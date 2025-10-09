Путешествия
Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Краснодаре
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 октября четыре российских аэропорта — Нижнего Новгорода, Ставрополя, Волгограда и Тамбоваограничили полеты в целях безопасности.

До этого ограничения на полеты воздушных судов вводили в двух российских аэропортах: Сочи и Геленджика.

