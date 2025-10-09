ВС России передали короткие автоматы АК-12

«Калашников»: Партию укороченных автоматов АК-12К передали заказчику

Вооруженным силам (ВС) России досрочно передали партию укороченных автоматов АК-12К. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«"Калашников" отгрузил в адрес заказчика новейшие укороченные 5,45-миллиметровые автоматы АК-12К под патрон 5,45х39 миллиметров. Крупная партия изделий передана в полном объеме, государственные обязательства выполнены досрочно», — говорится в сообщении.

Автомат АК-12 с укороченным стволом создали по запросу штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. Автомат позволяет эффективно вести огонь на коротких дистанциях в условиях городской застройки и окопов.

АК-12К комплектуют прибором малошумной стрельбы. Кроме того, отметили в концерне, количество поставляемых в комплекте магазинов увеличили до восьми штук. Автоматы выполнены в расцветке «мультикам».

В сентябре стало известно, что «Калашников» произвел первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17. Оружие под патрон 5,45х39 миллиметров прошло войсковые и государственные испытания.