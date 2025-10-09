Задержание воров батарей для дронов с российского предприятия попало на видео

Задержание двух друзей, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах силовики подбегают к подозреваемым, заламывают им руки и ведут к служебному авто. Затем показаны коробки с украденными батареями, их возвращают владельцу.

Один из воров работал на предприятии в Батайске и знал, как оно охраняется. После увольнение он с другом полтора месяца проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы. Ущерб составил шесть миллионов рублей.