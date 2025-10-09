Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 9 октября 2025Силовые структуры

Задержание воров батарей для дронов с российского предприятия попало на видео

МВД показало задержание похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА в Батайске
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание двух друзей, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах силовики подбегают к подозреваемым, заламывают им руки и ведут к служебному авто. Затем показаны коробки с украденными батареями, их возвращают владельцу.

Один из воров работал на предприятии в Батайске и знал, как оно охраняется. После увольнение он с другом полтора месяца проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы. Ущерб составил шесть миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости