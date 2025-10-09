Бывший СССР
Захарова объяснила передозом угрозы Зеленского российским регионам

Захарова объяснила угрозы Зеленского Белгородской и Курской областям передозом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmissen / Reuters

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского двум российским регионам связаны с тем, что он страдает от передозировки наркотическими веществами. Так высказывания политика прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У него, наверное, передоз», — сказала она, комментируя заявления главы государства о том, что Курской и Белгородской областям угрожает блэкаут.

Владимир Зеленский 9 октября пригрозил двум регионам России отключениями света. Он заявил, что это будет ответом на российские удары по Украине.

Ранее стало известно, что после череды взрывов и последующего пожара на Украине были зафиксированы перебои в подаче электричества. Повреждены оказались сразу несколько важных объектов электроснабжения.

