Зеленский рассказал об отказе Трампа предоставить ракеты Tomahawk

Зеленский сообщил, что не получал от Трампа отказа о продаже ракет Tomahawk
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал отказа от американского лидера Дональда Трампа о продаже ракет Tomahawk. Его слова передает агентство УНИАН в Telegram.

По его словам, США будут работать по этому вопросу на «техническом уровне». Зеленский вместе с тем вспомнил, как получил отказ на предоставление ракет Tomahawk от администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Это сейчас важный сигнал — усиление Украины всеми возможностями. И один из важных — "Томагавки"», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер вместе с тем рассказал об ударах вглубь России. По его словам, для этого Киев использовал дроны и ракеты.

